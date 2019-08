Famalicão prossegue arranque brilhante na Liga

O Famalicão isolou-se provisoriamente na liderança da I Liga de futebol, ao vencer neste sábado em casa do Desportivo das Aves por 2-3, em jogo da 4.ª jornada da prova.

Os famalicenses adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, por Pérez, mas a equipa avense igualou ainda na primeira parte, aos 31 minutos, por Mohammadi, três minutos depois de Lionn ter sido expulso na equipa do Famalicão.

Apesar de terem actuado praticamente durante uma hora com menos um, os famalicenses voltaram para a frente do marcador aos 58 minutos, através de Fábio Martins, na conversão de uma grande penalidade, e ampliaram aos 86’, por Anderson, já numa altura em que o Desp. Aves também jogava com 10, depois da expulsão de Afonso Figueiredo, aos 82’.

Os anfitriões ainda conseguiriam reduzir a diferença no maarcador, aos 90+10’, pelo egípcio Mahmoud Kahraba, lançado na segunda parte.

Com esta vitória, o Famalicão assume provisoriamente a liderança isolada da prova com 10 pontos, mais dois do que o Boavista, agora segundo, e três do que o Sporting, que ainda recebe o Rio Ave, enquanto o Desportivo das Aves é 14.º com três pontos.