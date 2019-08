Barcelona sofreu e teve de pedir ajuda à “criança” Fati

16 anos. O mais novo de sempre a marcar pelo Barcelona. Este é Ansu Fati, a “criança” que salvou o Barcelona de um “tropeção” frente ao Osasuna, neste sábado, em jogo da ronda 3 da Liga espanhola.

A equipa catalã - que não teve Messi e Suárez - empatou a dois golos, mas sofreu. A primeira parte foi “morna”, com o “barça” a ir para o intervalo sem ter feito qualquer remate à baliza (segundo dados da Opta, apenas a segunda vez que acontece desde 2016).

Ernesto Valverde, seguramente insatisfeito com a parca produção ofensiva, tirou Nélson Semedo do jogo e chamou o já referido Ansu Fati. O jovem extremo precisou apenas de cinco minutos em campo para dar sequência a um cruzamento de Carles Peréz, finalizando, de cabeça, no centro da área, depois de se antecipar ao defensor. Tornou-se o mais jovem de sempre a marcar pelo “barça” e o terceiro mais novo de sempre a marcar na Liga espanhola.

Apesar do golo, o Barcelona não foi “para cima” do Osasuna – a equipa da casa até teve um par de aproximações à área catalã –, mas foi eficaz: aos 64 minutos, uma boa jogada colectiva terminou com uma boa finalização individual de Arthur, novamente com assistência de Carles Pérez.

Após o golo, o Barcelona voltou a “morrer” na partida e o Osasuna aproveitou-o: Piqué fez penálti, aos 82 minutos, e Roberto Torres fez o empate.

Este resultado permite ao Barcelona subir, à condição, ao quinto lugar do campeonato, mas, em caso de triunfo do Altético de Madrid, pode ficar a cinco pontos da liderança. Já o Osasuna deverá terminar a ronda em zona europeia, à frente ao Barcelona.