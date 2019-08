Angola “atropelada” pela Sérvia no Mundial de basquetebol

Sérvia, Espanha e Argentina, candidatos a um lugar no pódio, estrearam-se no Mundial 2019 de basquetebol com vitórias expressivas sobre Angola, Tunísia e Coreia do Sul, respectivamente.

Neste sábado, na China, a selecção sérvia, que é vice-campeã olímpica, mundial e europeia, estragou a estreia de Angola e “esmagou” a formação africana, por 105-59, com Bogdan Bogdanovic, jogador dos Sacramento Kings, da NBA, em destaque, com 24 pontos. Do lado dos angolanos, de nada valeram os 15 pontos de Carlos Morais, base do Benfica.

No outro duelo do Grupo D, a Itália “imitou” a Sérvia e bateu as Filipinas, também com 46 pontos de diferença, mas por 108-62.

A Espanha, campeã mundial em 2006, apanhou um susto frente à Tunísia, tendo chegado ao final do primeiro quarto em desvantagem (16-17), mas acabou por “despachar” os norte-africanos por 101-62, em Guangzhou. O base Ricky Rubio (dos Phoenix Suns), com 17 pontos e nove assistências, foi eleito o MVP da partida.

Em Wuhan, a Argentina também se estreou com um convincente triunfo sobre a Coreia do Sul, por 95-69, e lidera o Grupo B juntamente com a Rússia, que bateu a Nigéria (82-77). Aos 39 anos, o “velhinho” Luís Scola, ex-NBA, liderou a equipa sul-americana, com 15 pontos e nove ressaltos.