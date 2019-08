Entre a Alemanha e o top 100, o sucesso de Koepfer passou pela universidade

Dominik Koepfer teve a infância desejada de qualquer jovem que gosta de desporto: fez esqui, jogou golfe e também ténis, duas vezes por semana, até aos 16 anos. Um bom resultado no campeonato nacional do escalão ainda levou o teenager alemão a pegar mais vezes na raqueta, mas nunca mais do que quatro por semana. Tendo os estudos como prioridade e graças às qualidades tenísticas, obteve uma bolsa para a Universidade de Tulane, em Nova Orleães, e tudo mudou: a partir do segundo ano, tornou-se num dos melhores do circuito universitário dos EUA, ao ponto de, em 2016, e tornar-se profissional. E, nestas duas semanas de sonho que tem vivido no US Open, já garantiu a entrada no top 100

“O mais importante é a minha crença de que posso jogar com os melhores do mundo”, resumiu Koepfer, de 25 anos, que nesta estreia no US Open, como 118.º do ranking mundial, assegurou um lugar nos oitavos-de-final, após eliminar Nikoloz Basilashvili (18.º), por 6-3, 7-6 (7/5), 4-6 e 6-1 — na ronda anterior, tinha derrubado Reilly Opelka (42.º), de 2,11m.

O segundo factor mais importante na ascensão de Koepfer foi encontrar o treinador ideal em Rhyne Williams, ex-141.º mundial que tinha a experiência de também se descontrolar no court. Ambos conseguiram que Koepfer controlasse a agressividade e, juntamente com uma maior disciplina em relação à alimentação e trabalho físico, os resultados começaram a aparecer: um challenger ganho em Junho, na Grã-Bretnha, valeu-lhe um convite para Wimbledon, onde passou uma ronda. Sete encontros ganhos nos hardcourts durante o Verão permitiram-lhe ultrapassar as três rondas do qualifying no US Open. E, após seis vitórias em Flushing Meadows, a confiança está em alta.

As origens germânicas de Koepfer são irrelevantes para os adeptos nova-iorquinos que o adoptaram, orgulhosamente, como mais um ex-universitário norte-americano. Mas esse apoio garantido poderá jogar a favor do seu adversário, Daniil Medvedev. O russo, que chegou ao quinto lugar do ranking após um Agosto de sonho, protagonizou dois momentos menos dignos no confronto com Feliciano López (61.º): zangou-se com um apanha-bolas que lhe dava a toalha e, mais tarde, esticou o dedo médio para o público.

O volátil russo soube manter a compostura para lidar com os assobios e com os 85 ataques à rede de López, não sofrer breaks nos dois derradeiros sets, assinar 27 ases e, no final da vitória, por 7-6 (7/1), 4-6, 7-6 (9/7), 6-4, agradecer ao público de forma irónica: “A vossa energia deu-me a vitória. Quero que todos saibam que, quando forem dormir, eu ganhei por vossa causa. Quanto mais fizerem isto, mais irei ganhar.”

Antes, Novak Djokovic mostrou estar recuperado da lesão no ombro esquerdo e ultrapassou Dennis Kudla (111.º), por 6-3, 6-4 e 6-2, mas o líder do ranking só será verdadeiramente testado nos “oitavos”, quando defrontar Stan Wawrinka. Roger Federer com David Goffin e Alex Di Minaur com Grigor Dimitrov são outros confrontos dos oitavos-de-final.

No torneio feminino, destaque para os embates em que, no domingo, algumas das favoritas vão estar à prova: Madison Keys (10.ª) frente a Elina Svitolina (5.ª) e Karolina Pliskova (3.ª) com Johanna Konta (16.ª).