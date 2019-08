“Todos os adversários trazem problemas e oportunidades”, diz Bruno Lage

O treinador do Benfica, Bruno Lage, espera um jogo complicado no terreno do Sporting de Braga, no domingo, mas espera vencer o embate da 4.ª jornada da I Liga de futebol. “Trata-se de um jogo difícil, fora de portas. Acredito que seja um jogo muito competitivo, mas nós vamos com a ambição de fazer um bom jogo e vencer”.

Lage assegura que a derrota com o FC Porto (2-0), na terceira ronda, já é passado e que já sabia que ia ter um ciclo de jogos difíceis no início da época. “Todos os adversários trazem problemas e oportunidades. O calendário é este. Sabíamos antecipadamente que teríamos de jogar contra o Sporting na Supertaça, o Paços de Ferreira, o Belenenses o FC Porto e ir a casa do Sporting de Braga, que fez, no ano passado, uma primeira volta fantástica e lutou pelos primeiros lugares”, assinalou.

Apesar do desafio, o técnico “encarnado” assegurou empenho em fazer um bom início de campeonato. “A nossa intenção era essa e continua a ser, ter uma entrada forte no campeonato. Queremos voltar à linha de continuidade que tem sido o nosso registo desde Janeiro, e conquistar os três pontos”, frisou.

De acordo com o técnico, não vai ser a sua primeira derrota na I Liga que vai mudar a sua maneira de trabalhar. “A diferença é apenas o resultado, a nossa forma de trabalhar não muda. Tenho repetido isso. Saímos de um jogo, fazemos a análise daquilo que correu menos bem e bem, uma ou outra questão estratégica que possa ter resultado ou não. Ou seja, analisamos o jogo da melhor maneira, para preparar a nossa semana de treinos e continuarmos a crescer, enquanto equipa, e simultaneamente, a preparar o jogo seguinte”, explicou.

Questionado sobre a ineficácia de Raul de Tomás, que ainda não marcou nenhum golo, Bruno Lage mostrou-se convicto de que o reforço do Benfica irá começar a marcar muito breve.