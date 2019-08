Coates custou uma tripla penalização ao Sporting

É altamente provável que Sebastián Coates nunca mais esqueça a noite deste sábado. E também será difícil apagar da memória o nome de Mehdi Taremi. Foi esta dupla, formada pelo central do Sporting e pelo avançado do Rio Ave, que decidiu o encontro da 4.ª jornada da Liga, em Alvalade. Três grandes penalidades a favor dos vila-condenses contribuíram para a primeira derrota dos “leões” na prova (2-3), que os impediu de acompanharem o Famalicão no topo da tabela.

O jogo terminou com assobios das bancadas e protestos dos jogadores do Sporting em relação à equipa de arbitragem, mas, antes do lance mais polémico do encontro, o Rio Ave mostrou personalidade e trabalho de laboratório. Alternando entre o 4x2x3x1 e o 4x4x2, em função das movimentações de Taremi (que tanto jogava em linha com Bruno Moreira como baixava para o espaço entre linhas), os visitantes revelaram à-vontade com bola, jogando com frieza em apoio, e chegaram ao golo aos 7’. Variação do centro do jogo, passe de primeira de Diego Lopes e o primeiro capítulo da novela Coates-Taremi. Grande penalidade e 1-0 por Filipe Augusto.

Positivo/Negativo Positivo Nuno Santos Velocidade, qualidade na definição e muitos movimentos de ruptura. Livre de lesões, é um jogador acima da média.

Positivo Bruno Fernandes Mais do mesmo. Sobre a esquerda ou ao centro, define como ninguém. Negativo Matheus Reis É um lateral com atributos, mas teve uma noite difícil. Um corte de recurso para zona proibida no primeiro golo do Sporting, uma “gaffe” num lançamento lateral na base do segundo.

Negativo Doumbia Lento na primeira fase de construção, a permitir um par de antecipações, e errático no passe.

Negativo Coates Uma noite para esquecer. Nunca soube lidar com as desmarcações de Taremi e arriscou em demasia em zona proibida, abrindo caminho ao triunfo do Rio Ave.

Demorou a reagir o Sporting, porque o adversário fechava bem o espaço entre linha defensiva e média e porque pressionava alto, com critério, dificultando-lhe a saída de bola — Diego Lopes e Tarantini impediam que a bola entrasse em Wendel ou Vietto, quando o argentino baixava. Mas Bruno Fernandes (quem mais?) iniciou e concluiu uma das poucas jogadas em que os “leões” chegaram com critério a zona de criação. Matheus Reis não conseguiu mais que um corte de recurso e o médio português agradeceu (21’).

O revés não fez oscilar os alicerces do Rio Ave, que manteve a circulação, com Filipe Augusto em grande plano, a decidir bem sob pressão. E com Nuno Santos a deixar a cabeça em água a Acuña e Doumbia, sempre que acelerava em posse.

O Sporting alternava movimentos entre Bruno Fernandes e Vietto para tentar explorar o lado direito da defesa do Rio Ave, com Nelson Monte como lateral improvisado, mas o vila-condenses souberam lidar com as ameaças. Mais dificuldades tiveram em contornar o “desacerto” de Matheus Reis, que transformou um lançamento lateral a favor num lançamento contra, nascendo desse lance o 2-1. Thierry cruzou, a bola ressaltou em Borevkovic e Luiz Phellype, ao segundo poste, finalizou sem oposição.

Em vantagem, os “leões” pareciam confortáveis a darem a iniciativa ao Rio Ave, que manteve os padrões de organização e paciência, circulando de um corredor ao outro com critério no passe. Já a jogarem quase em contínuo no meio-campo ofensivo, os visitantes exploraram a profundidade à procura de Taremi. E aos 85’ assistiu-se ao segundo capítulo, no lance que mais discussão suscitou: nas primeiras repetições, não é visível a infracção, mas as imagens ao dispor do videoárbitro sugerem um toque do joelho de Coates no pé do iraniano. Segundo penálti, Ronan (acabado de entrar para o ataque) contra Renan, 2-2 no marcador.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Voltou a acordar o Sporting, ainda a tempo de ver Acuña desperdiçar de forma improvável um golo feito (o cabeceamento a um metro da baliza acabou no poste), e a tempo de ver Coates cometer o terceiro penálti do jogo, que lhe custou o segundo amarelo. Taremi, sempre ele, adiantou a bola na direcção da baliza e o uruguaio chegou tarde, derrubando o adversário e abrindo alas ao 3-2, da autoria de Filipe Augusto.

O Rio Ave era compensado pela capacidade de assumir a iniciativa e pelo controlo (acabou a partida com 56% de posse), o Sporting punido pela dificuldade no controlo da profundidade e pela apatia que se apoderou da equipa após o 2-1. Consumava-se a primeira derrota dos “leões” em Alvalade, na Liga, desde o desaire no derby da época passada, já lá vão quase sete meses.