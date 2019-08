Ordem dos Médicos “chumba” curso de Medicina na Universidade Católica

Poucas horas de contacto com os doentes, um número de professores insuficiente, problemas na articulação com os hospitais e ainda dúvidas causadas por uma formação que será feita em inglês. Estas são quatro das objecções levantadas pela Ordem dos Médicos (OM) à proposta de criação de um curso de Medicina pela Universidade Católica, num parecer negativo que foi enviado à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). É esta entidade pública que tem que tomar a decisão final quanto à autorização de abertura dessa formação nas próximas semanas.

