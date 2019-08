Ministra da Saúde admite recorrer a privados para garantir resposta na maternidade do Algarve

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta sexta-feira a hipótese de recorrer a entidades privadas para colmatar eventuais falhas de pessoal no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). É uma medida para ser posta em prática em “última instância”, mas integra um plano delineado pelo Governo para responder à “situação sensível” vivida no Sul do país.

“Não pomos de parte a hipótese de recorrer a colaborações até de prestadores de entidades privadas, porque aquilo que está em primeiro lugar é garantir que os serviços estão disponíveis”, adiantou a ministra aos jornalistas, à margem da cerimónia de assinatura do contrato para a construção da Ala Pediátrica do Hospital de São João.

Em articulação com o conselho de administração do CHUA e com outros hospitais, está já a ser activado o Verão Algarvio, projecto que “permite que profissionais de outros hospitais se desloquem até ao Algarve e dêem apoio nesta época”. Com “atenção ao mercado”, o Ministério da Saúde não põe também de parte a “contratação de recursos, mesmo fora do país”.

Essa medida implicaria um “processo burocrático” mais complexo e em articulação com a Ordem dos Médicos, admitiu, garantindo, no entanto, que isso não será impedimento para a medida avançar: “Fá-lo-emos se for necessário.”

Este plano poderá avançar na “primeira ou segunda semana” de Setembro, dependendo das necessidades até lá detectadas.