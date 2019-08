Contrato assinado e verba reforçada: ala pediátrica do São João dá “mais um passo”

Está dado “mais um passo” para tornar real a ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto. O contrato para a construção de um novo espaço, na zona poente do hospital, foi assinado esta manhã, numa cerimónia que contou com a presença da Ministra da Saúde, Marta Temido.

A promessa de construção desta unidade tem já onze anos e, depois de muitos avanços e recuos, tem luz verde para avançar: a empreitada deverá iniciar-se ainda este ano e estar pronta em 24 meses.

O financiamento para esta obra estava “garantido desde 2018”, recordou a ministra Marta Temido. Mas quando, no início deste ano, o Governo fez a reavaliação do projecto constatou a “necessidade de rever o orçamento em alta”. Tendo em conta o tempo decorrido desde o projecto inicial e a subida dos preços do mercado, justificou a ministra, passou-se dos 22,5 milhões previstos para “25 milhões”.

O serviço pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João​ foi prestado em contentores durante uma década. Em Julho, o internamento de crianças em 36 contentores acabou e as estruturas foram desmontadas. A partir desse momento, e até que a construção da nova ala esteja concluída, as crianças são recebidas no edifício principal do hospital.