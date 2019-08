Conheça a chave do Euromilhões desta sexta-feira

A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, com um jackpot de 119 milhões de euros, já é conhecida. Os números são o 25, 27, 45, 46, 49. As estrelas 4 e 6 completam a chave vencedora do sorteio.

Esta sexta-feira também se realizou o sorteio semanal do M1lhão. A combinação CHG 19535 é a sorteada para o prémio, que saiu a uma aposta registada no distrito de Lisboa.

