Memórias de Timor e a corrida às legislativas

As memórias de Ana Sá Lopes, São José Almeida, Sónia Sapage e Luciano Alvarez dos 20 anos do referendo de Timor-Leste e ainda a análise ao arranque (não oficial) da campanha eleitoral para as legislativas. Neste episódio ainda há espaço para a análise à escolha de Elisa Ferreira para comissária europeia.

