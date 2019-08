Duas secretarias de Estado novas e crime de ecocídio no Tribunal Penal Internacional: o PAN apresentou o seu programa

A campanha do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) arrancou esta sexta-feira, no Porto, sob o nevoeiro que tomou conta da marginal da cidade, a vontade clara, expressa por André Silva, de que Bebiana Cunha possa ser eleita para lhe fazer companhia na Assembleia da República e a apresentação do programa eleitoral do partido que se assume como não sendo nem de esquerda, nem de direita, sem ver nisso qualquer problema. A criação de uma Secretaria de Estado para a 3.ª Idade e uma outra para a Protecção e o Bem-Estar Animal estão entre as propostas apresentadas, a par com a defesa de que o crime de ecocício deve passar a integrar as competências do Tribunal Penal Internacional (TPI).

O resumo do programa eleitoral do PAN estende-se por 13 capítulos mas assenta em três pilares fundamentais, como explicou no final da sessão o dirigente do PAN e único deputado desta força política, André Silva: “Combate às alterações climáticas, através da descarbonização da economia e apostas no sector da educação e da saúde”.

As preocupações com o ambiente e as alterações climáticas estavam presentes no próprio slogan mostrado no ecrã digital antes e depois de André Silva intervir: “Da indiferença à emergência. Ainda vamos a tempo”, podia ler-se. Mas o termo emergência ficou-se por aqui. Para o capítulo dedicado a medidas relacionadas com esta matéria, o PAN preferiu usar o termo “crise climática”.

Foi neste capítulo que André Silva defendeu que “é hora” de colocar o crime de ecocídio nas competências do TPI. “Se houver responsáveis pelos problemas que estão a acontecer na Amazónia e noutros ecossistemas fundamentais para a estabilidade do globo, eles devem ser responsabilizados”, justificou, depois da apresentação, o dirigente do PAN, precisando que, a par com os crimes de genocídio ou contra os direitos humanos, o TPI deveria, assim, julgar “os crimes de danos contra a natureza em grande escala”.

Ao nível dos direitos humanos por cá, o PAN quer o Estado a olhar mais e melhor para os mais velhos e propõe, para isso, a criação de uma Secretaria de Estado para a 3.ª Idade. Defendendo que esta proposta é “evidentemente exequível” do ponto de vista orçamental, André Silva esclareceu que ela visa “dignificar e levar para o debate e resolução os principais problemas que este sector da população tem vindo a sentir: isolamento, agressões, falta de cuidados”.

Rede pública médico-veterinária

A criação de novas estruturas de Governo não se ficam por aqui, com o PAN a querer também que seja criada uma Secretaria de Estado para a Protecção e Bem-Estar Animal, que deveria ter responsabilidade directa na protecção dos animais que, diz, “não pode estar no Ministério da Agricultura”, como actualmente acontece. “Não tem sentido ter a raposa a guardar o galinheiro”, justificou, defendendo que o ministério de Capoulas Santos não está vocacionado para esta protecção, por se preocupar mais com os produtores de gado.

André Silva, que já adiantara numa entrevista à Visão que o PAN iria defender uma espécie de Serviço Nacional de Saúde para cães e gatos, apresentou agora a medida concreta relacionada com esse tópico como “uma rede pública médico-veterinária de apoio a famílias que são comprovadamente carenciadas e a associações legalmente constituídas que se têm substituído ao Estado e acolhem animais”.

Mais dinheiro para a Cultura, maior aposta na ferrovia – e o desenvolvimento do aeroporto de Beja em vez de no Montijo, como apoio ao de Lisboa -, a despenalização da morte medicamente assistida, o voto aos 16 anos, 35 horas de trabalho e 25 dias de férias para o público e o privado e a possibilidade de uma licença paga para as grávidas a partir das 32 semanas de gestação são mais algumas das medidas do programa eleitoral que, esta tarde, deverá estar integralmente disponível na página do partido.

André Silva prometeu uma campanha de baixo carbono e pediu mais votos para o PAN, não descartando a possibilidade de diálogo e eventuais acordos “com todos os partidos”. Mas mais do que isso não disse, até porque, lembrou: “O PS não ganhou as eleições e o PAN não elegeu nenhum deputado”.