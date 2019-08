As batalhas mais quentes das legislativas

Os círculos de Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Aveiro elegem mais de metade dos deputados da Assembleia da República. Para cabeças de lista, nestes principais distritos, o PS voltou a apostar em figuras com peso nacional ou com experiência, enquanto o PSD escolheu candidatos estreantes. O CDS tem duas mulheres a liderar os dois principais círculos; o BE candidata, de novo, a sua líder pelo Porto; e a CDU mantém Jerónimo de Sousa por Lisboa. O PÚBLICO analisou os cinco círculos eleitorais (incidindo nos partidos que já têm assento parlamentar) que elegem 141 dos 230 deputados:

Continuar a ler