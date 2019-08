Associação Académica dos Açores cria plataforma para ajudar estudantes a encontrar casa

A Associação Académica da Universidade dos Açores (AAUA) criou um site para a publicação de anúncios de alojamento para estudantes na região, de forma a “facilitar o contacto” entre alunos e o mercado imobiliário. “Ajudar os estudantes a encontrar casa é uma das prioridades da AAUA. É uma mais-valia para os alunos ter informação centralizada no mesmo local e é uma mais-valia para quem promove, porque mais facilmente encontra o seu mercado”, disse à Lusa Marcos Bicho, presidente da AAUA.

A plataforma chama-se Home 2 Stay e ainda não foi lançada. O dirigente associativo refere que o crescimento do turismo em Ponta Delgada criou uma situação “muito complicada” para o alojamento de estudantes. Disse ainda que a residência universitária de Angra do Heroísmo está “cheia” e a de Ponta Delgada “passa a maior parte do tempo ocupada”, antevendo dificuldades para os estudantes Erasmus, que vão aumentar no próximo ano lectivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O turismo tem aumentado todos os anos. O alojamento local, que substituiu as habitações para estudantes, é cada vez maior e o valor do imobiliário em Ponta Delgada tem subido cada vez mais. Há uns anos, tínhamos um quadro na sede da associação cheio de anúncios de alojamento e actualmente temos apenas um anúncio. É simbólico, nos últimos dois, três anos nota-se uma diferença enorme”, revela. "Na Terceira, a residência está completa, mas como existem menos alunos, consegue dar uma resposta superior à de Ponta Delgada. Muitos estudantes deslocados já não têm tido vaga e no próximo ano lectivo os alunos de Erasmus vão aumentar de 60 para mais de 100. Que resposta vamos conseguir dar? A reitoria também está preocupada, temos de arranjar alternativas”, adverte.

Mais populares A carregar...

Marcos Bicho pede a criação de políticas a nível regional e municipal para solucionar a falta de habitação para estudantes. “A Câmara Municipal de Ponta Delgada e o Governo Regional têm de ter mão no alojamento local. Para os próprios habitantes, não é uma coisa boa”, apontou, defendendo a implementação de medidas como a “diferenciação na taxa de IMI conforme as utilizações da habitação” ou a criação de apoios para “estudantes ou senhorios que queiram criar alojamento para alunos”.