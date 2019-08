Eucalipto, uma árvore perniciosa

Incomodo-o mais uma vez com uma visão que gostaria dar a conhecer de um assunto que não nos pode deixar indiferentes. Pode não concordar comigo, mas o eucalipto não é a árvore que convém a Portugal. O autarca de Mação veio precisamente dizer isto em relação à sua região. O que me espanta é que foi necessário montanhas terem ardido várias vezes, para se chegar a esta conclusão. O autarca não aponta a “culpa” directamente ao eucalipto. Sabe-se que é politicamente correcto não fazer, e um funcionário numa declaração pública nunca o fará, para evitar desconfortos, digamos assim. Antes preferiu pôr o eucalipto e o pinheiro no mesmo saco, o que é falso, o que não passa de uma estratégia para ilibar o eucalipto. Cada árvore é uma árvore, e o pinheiro tem convivido connosco há séculos sem grandes tragédias. Estas apareceram com o domínio do eucalipto.

António Pereira, Bruxelas

Mais democracia e cidadania

Com o aproximar das legislativas os partidos começam a percorrer Portugal de lés-a-lés com o intuito de apresentar as suas propostas eleitorais e, como é óbvio, cativar e convencer os eleitores. Porém, alertam para contrariarmos no dia 6 de Outubro os números preocupantes da abstenção. E isso, para muitos, significa o fracasso de políticas e estratégias no âmbito das desigualdades sociais e dos problemas ambientais. Circunstâncias que corroem os pilares da democracia, arrastam-se no tempo e geram perplexidade uma vez que todas as forças democráticas com assento parlamentar advogam defender. E, além de tudo isto, acrescem ainda algumas atitudes e comportamentos desviantes de pessoas sem ética e sem escrúpulos causadores de prejuízos para a economia do país e para a sua imagem a nível externo. Mas, não obstante, a democracia em contexto político-eleitoral continua a tratar os cidadãos por igual. Por isso, será sensato permitirmos que situações adversas preencham o vazio deixado pela abstenção? É bom termos consciência disso, pois é possível construirmos uma sociedade mais justa e equilibrada com mais democracia e cidadania.

Manuel Vargas, Aljustrel

Cuidado que ele está de volta

Quando ontem pela manhãzinha comecei a prestar atenção ao que a imprensa diária me trazia e a ouvir os noticiários, nem queria acreditar no que estava a ler e a ouvir. Então não é que passados mais de 45 anos do derrube do regime ditatorial onde apenas eram permitidos sindicatos fantoches, as grandes manchetes anunciavam que o Ministério Público ameaça com a dissolução de um sindicato legalizado e que já tem o apoio da central de trabalhadores ligada ao PCP conhecida pela CGTP? Terá tudo isto a ver com a projectada instalação de um museu em Santa Comba Dão e o safado do Salazar já está a fazer das dele? Será que ainda estou a sonhar? Belisquem-me. Belisquem-me para ter a certeza que tudo isto é verdade.

Jorge Morais, Porto