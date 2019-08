O PÚBLICO com Jamesheed Marker em Manatuto, Lospalos, Baucau e Dilor: “Isto é democracia”

Reportagem

Jamesheed Marker, representante pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Timor-Leste, quis ver com os seus próprios olhos a consulta popular. A bordo de um helicóptero da UNAMET, visitou Manatuto, Lospalos, Baucau e Dilor, cidades a leste de Díli. Viu a alegria dos timorenses no momento de votar, emocionou-se com a festa que lhe fizeram em Baucau e sentiu a tensão nas cidades dominadas pelas milícias. Foi há 20 anos.