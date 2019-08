Boris Johnson: de mentira em mentira, até ao golpe final

No dia 23 de junho de 2016, as eleitoras e os eleitores do Reino Unido foram às urnas para responder à seguinte pergunta: “Deverá o Reino Unido permanecer como membro da União Europeia, ou deixar a União Europeia?”. As respostas possíveis eram “permanecer como membro da União Europeia” e “deixar a União Europeia”. Dos cerca de 46 milhões de eleitores, 72.2% foi votar; 51.9% dos votos foram na segunda opção. Desde então, a União Europeia entrou no caleidoscópio do “Brexit”.

