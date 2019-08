Governo brasileiro assume “erros” no combate às queimadas na Amazónia

O vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão reconheceu na quinta-feira que o Governo “cometeu erros” no atraso no combate às queimadas na Amazónia, uma vez que é uma situação que se repete "todos os anos”.

“Cometemos erros, sim. Todos os anos, nós sabemos que Agosto, Setembro e Outubro são meses de seca e de queimadas. É igual ao 7 de Setembro [feriado do Dia da Independência do Brasil], sabemos que existe todos os anos. Compete às entidades governamentais, em todos os níveis, travar o combate às ilegalidades cometidas neste momento”, afirmou Hamilton Mourão num encontro com empresários, citado pelo jornal O Globo.

O vice-presidente do país atribuiu os incêndios que lavram na Amazónia aos “métodos antiquados” de limpeza de terrenos por parte da população

“Existe gente que trabalha nesse limite da fronteira entre a selva e o cerrado [ecossistema mais seco e que cobre um quarto do território do Brasil], que ainda opera de acordo com o avô, com o pai, conceitos antigos de uso do solo. Ele corta o mato, espera o mato secar e ateia fogo. É aí tem de entrar a acção do Governo”, sublinhou Mourão.

Para além dos agricultores, o vice-presidente citou ainda os madeireiros, grileiros (pessoas que falsificam documentos para, de forma ilegal, tomarem posse de terras devolutas) e garimpeiros como os principais responsáveis pelas queimadas ilegais na Amazónia: “Nós temos de dar oportunidade de trabalho para essas pessoas, porque senão elas vão buscar um modo de ganhar a vida.”

Também na quinta-feira, Bolsonaro assinou um decreto em que proibiu queimadas em todo o território nacional por dois meses, que corresponde ao período de seca na Amazónia. A medida “excepcional e temporária” de resposta aos fogos que têm deflagrado na floresta amazónica no último mês já entrou em vigor.

Bolsonaro rejeita ajuda do G7: “Aquela esmola oferecida por Macron”

Também na quinta-feira, Jair Bolsonaro disse que os 20 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros) oferecidos pelos sete países mais ricos do mundo – uma ajuda anunciada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron –, eram uma “esmola”, cita o jornal Folha de S. Paulo.

“Tivemos um encontro na terça-feira com os governadores da região amazónica. E ali só um falou em dinheiro, aquela esmola oferecida pelo Macron. O Brasil vale muito mais do que 20 milhões de dólares”, disse Bolsonaro durante a já tradicional transmissão em directo nas redes sociais. O Presidente brasileiro apontou o dedo aos países estrangeiros que estavam a tentar comprar “o Brasil às prestações”.

A oferta foi, num primeiro momento rejeitada pelo Palácio do Planalto, mas Bolsonaro voltou atrás e disse que aceitaria o dinheiro se Macron pedisse desculpa pelos insultos que lhe fez. Numa rede social, Bolsonaro teceu comentários desrespeitosos sobre a idade da primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e vários membros do seu Governo insultaram o Presidente francês. Macron respondeu dizendo que Bolsonaro lhe mentiu sobre o seu compromisso ambiental e acrescentando que os brasileiros merecem um “Presidente à altura do cargo”.

Apesar da resistência em aceitar o dinheiro oferecido por Macron, Bolsonaro aceitou a ajuda enviada pelo Reino Unido, no valor de dez milhões de libras (cerca de 11 milhões de euros), lembra a Folha.

Também o seu filho, Eduardo Bolsonaro, comentou acerca da ajuda oferecida pelo G7, comparando a floresta Amazónica a uma mulher bonita a quem “alguém quer pagar uma bebida”: “A Amazónia, essa mulher tão bonita, outro cara vai lá, pisca para ela, quer pagar uma bebida para ela, não posso achar que essa bebida está sendo paga de graça, né?”, cita o jornal O Globo.

Para o filho de Bolsonaro, o Governo brasileiro não deve continuar a “prostituir-se” para receber ajuda internacional. “Isso aqui é o Brasil, aqui quem manda somos nós. Se quiserem continuar depositando, que continuem, se não quiserem, abraço, a gente não vai ficar chorando e fazendo todo o possível por esse dinheiro.”

Maduro acusa Bolsonaro de entregar Amazónia a latifundiários

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou nesta sexta-feira o seu homólogo brasileiro de entregar a Amazónia aos latifundiários, considerando que “estão a destruir” a maior floresta tropical do mundo.

“A Venezuela condena e repudia a atitude de Jair Balsonaro, no Brasil, de entregar a Amazónia aos seus amigotes, à oligarquia de latifundiários brasileira que a está a destruir (...) e elevamos a nossa voz de protesto e a nossa voz de solidariedade com o povo do Brasil”, disse, fazendo alusão aos incêndios que se registam naquele que é tido como o pulmão verde do mundo.

“Quanto nos tem doído o incêndio que provocou Jair Balsonaro, Presidente do Brasil, na Amazónia brasileira”, disse. Segundo Nicolás Maduro “é o fascismo do Governo brasileiro que está a destruir os direitos sociais (...), destruir o pulmão da humanidade e o direito a viver no planeta”, frisou.

O governante ofereceu ainda a sua “modesta ajuda” para combater os incêndios.