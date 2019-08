No coração do Douro, a Quinta de S. Luiz abre-se a visitas. E “com uma vista fabulosa”

O grupo Sogevinus abre ao público, a partir do dia 1 de Setembro, a Quinta de S. Luiz, uma das propriedades que o grupo detém no Douro. O novo projecto de enoturismo – situado na margem esquerda do rio Douro, entre a Régua e o Pinhão, na freguesia de Adorigo, município de Tabuaço – permite complementar a experiência daqueles que visitam as caves Cálem e Burmester, ou que se hospedem no futuro hotel Kopke, em Gaia, dando-lhes ainda a possibilidade de acompanhar todo o processo de produção, da vinha ao vinho.

Segundo Maria Manuel Ramos, directora de Turismo do Sogevinus, este projecto abre-se, numa primeira fase, só para visitas mas, numa segunda fase, caso avance essa possibilidade, para alojamento local. Com “um foco nos vinhos de mesa” e com o intuito de “melhorar a oferta”, esta quinta vem também “promover a marca Kopke, a marca mais antiga e emblemática do grupo”, esclareceu a responsável ao PÚBLICO.

A propriedade com 125 hectares, um investimento de 1,2 milhões de euros, dará a possibilidade aos visitantes de percorrer um dos vários circuitos de visita à quinta ou simplesmente relaxar e fazer uma prova de vinhos no Terraço S. Luiz, um espaço “com uma vista fabulosa”, considera Maria Manuel Ramos. A “autenticidade” é a palavra de ordem desta nova quinta, como frisou a responsável, acrescentando que “as pessoas terão agora a oportunidade de estar mesmo no meio das vinhas”.

Outros pontos de interesse a visitar são a casa do Alambique, a vinha da Romilã e os lagares (onde se poderá ver um filme sobre a já conhecida pisa da uva), além da capela de Santa Quitéria, adega, sala de provas e loja, onde estarão disponíveis os vinhos das várias marcas do grupo.

Fotogaleria

Com preços que variam entre os 12 e os 70 euros, consoante a experiência requerida pelo visitante, a quinta aconselha a marcação antecipada das visitas, sobretudo no caso de reservas de grupo. As visitas, sempre acompanhadas por um guia e com a duração aproximada de uma hora, estão disponíveis em português, espanhol, francês e inglês e incluem uma prova de vinhos. Contudo, se se fizer uma reserva com pelo menos um mês de antecedência, as visitas podem ser também feitas em alemão e italiano.

Em breve, a Quinta de S. Luiz irá oferecer outras experiências, como a organização de almoços ou a realização de piqueniques nas vinhas ou no miradouro, a participação em vindimas e a realização de acções direccionadas para empresas e escolas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As visitas à quinta irão, no futuro, integrar ofertas especiais criadas exclusivamente para o anunciado Hotel Kopke em Gaia, cuja abertura está prevista para 2021.

O Grupo Sogevinus Fine Wines, cuja existência data de 1990, tem como principais actividades a produção e a comercialização de vinhos do Porto e vinhos Douro DOC. No seu portefólio encontram-se marcas como Cálem, incluindo o célebre Velhotes, Burmester, Kopke e Barros.