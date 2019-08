Jameson elege Lisboa para estrear tour mundial e bar pop up

À entrada da LX Factory, há um novo recanto de contentores verde-escuro em redor de uma esplanada em deck de madeira. Durante um mês, a Jameson Distillery on Tour assenta arraiais em Lisboa, a cidade escolhida para testar o novo conceito da marca irlandesa: levar parte da experiência que se vive na antiga destilaria em Bow Street, Dublin, em périplo pelo mundo.

Numa visita de 30 minutos, é possível ficar a conhecer a história da marca, criada em 1780 na capital irlandesa por John Jameson, assim como todas as etapas de fabrico do whisky, dos ingredientes aos processos de destilação e de maturação numa apresentação interactiva.

Enquanto o guia Ricardo Mendes vai narrando o vídeo projectado, existem na sala três bancadas com ingredientes, onde é possível ir experimentando os aromas das diferentes cevadas utilizadas (maltada e não maltada), das fases de destilação ou dos dois tipos de barris utilizados na fase de maturação (bourbon e xerez). No final, os visitantes sobem ao andar de cima para uma prova comentada, com whisky irlandês, escocês e norte-americano.

A experiência custa 15€, com direito a uma bebida no bar com esplanada, aberto ao público geral. Na carta: whisky com ou sem gelo (6€) e vários cocktails feitos a partir da bebida (entre 7€ e 10€).

Mas há mais no quarteirão da destilaria irlandesa em Lisboa: um carrinho de gelados da Artisani, uma barbearia e uma loja de tatuagens (vão revezar-se semana a semana) e uma loja de merchandising da marca, com artigos habitualmente à venda apenas no espaço museológico criado na antiga fábrica em Bow Street (a produção mudou-se entretanto para instalações maiores e mais modernas em Midleton, no sul da Irlanda).

Todos os espaços estão abertos das 17h às 23h durante a semana e das 12h às 23h ao fim-de-semana.

A ideia já estava em estudo nos escritórios da Irish Distillers, detentora da marca e filiada do conglomerado francês de bebidas Pernod Ricard. Mas foi numa “reunião cá em Portugal” que o conceito acabou por sair do papel, conta à Fugas Bruno Calvão, director de marketing da empresa em Portugal.

“Estavam à procura do país para receber esta experiência [pela primeira vez] e a decisão sobre Portugal teve três factores decisivos.” Enumera: é o terceiro país do mundo onde a marca “goza de uma melhor brand equity [imagem] junto dos consumidores”; detém a liderança do “mercado total de consumo em valor” em Portugal; e é um destino “trendy” neste momento, Lisboa em particular.

Todas as áreas que compõem este espaço pop up distribuem-se por contentores (à excepção do bar, instalado numa velha carrinha). O conceito foi “todo montado nesta lógica de trazer a experiência da destilaria num formato que permita viajar de país em país e de ser facilmente montada” em qualquer lado.

No entanto, ainda não há próximo destino para a Distillery on Tour. “Este é um projecto pioneiro, nunca feito no grupo e, o que é certo, é que estamos a começar agora”, comenta Bruno Calvão. “O objectivo é testar, ver resultados, afinar a operação e depois a marca, internacionalmente, vai decidir para onde irá esta experiência.”

Para já, a estreia é feita em Lisboa, onde vai ficar de 29 de Agosto a 28 de Setembro. Mas não está descartada a hipótese de ser prolongado. “Já pensámos que, possivelmente, um mês seria pouco. Mas, neste momento, vamos continuar com os planos.”