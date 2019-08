Em Coimbra, o Festival de Cerveja Artesanal tem ciência

A primeira edição do Brew! Coimbra conta com 20 marcas de cervejas e promete mais de cem tipos de cerveja artesanal, a grande maioria nacional.

Contando também com a presença de produtores da região de Coimbra, o festival, com entrada gratuita, decorre de 13 a 15 de Setembro no Exploratório Centro Ciência Viva, sendo organizado pela Praxis, produtora local de cerveja.

No evento, adiantou João Claro, da organização, à Lusa, será possível experimentar tanto as cervejas ditas tradicionais, como outras mais experimentais – casos da cerveja sem glúten, cerveja de abóbora ou à base de frutos.

São esperados mais de 10 mil visitantes, que encontrarão à disposição, para além da venda de cerveja à pressão, pontos de venda em garrafa.

Dentro do recinto, para provar as diferentes cervejas, é necessário comprar o copo do festival (que custa três euros), bem como fichas para usar junto de cada cervejeiro. Entre as marcas nacionais confirmadas encontram-se a Barona, Cinco Chagas, Dois Corvos, Epicura, Letra, Lindinha Lucas, Lovecraft, Luzia Maldita, Praxis, Post Scriptum, Topázio, Trevo, Trindade, Vadia, Velhaca; das internacionais chegam Lagunitas, Omnipollo e Pyynikin.

Mas a festa não se faz só de cerveja: haverá provas comentadas de gastronomia regional, espaço de restauração, conferências, bem como um programa cultural associado, com vários concertos e DJs.

O festival Brew! Coimbra conta com o apoio de diversas entidades, como a Câmara de Coimbra, a Águas de Coimbra, o Turismo Centro de Portugal ou a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.