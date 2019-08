A Noite Branca de Braga dura três dias e três noites

Meio milhão de visitantes, mais de uma centena de eventos, todos gratuitos, três dias e três noites com a “Noite Branca” a invadir tudo o que é canto da cidade: praças, ruas, largos, avenidas, museus, universidade, termas… Até nas bibliotecas e na Sé se faz a festa – uma festa que se orgulha de se movimentar no eixo entre “o popular e vanguarda”.

O programa faz-se das mais variadas formas artísticas, entre concertos, animação e cinema de rua, festas, instalações audiovisuais e performances, teatro e circo e dança, decorações especiais dos espaços e, entre muito mais, gastronomia e programação especial para as crianças.

Um dos grandes destaques passa pela abertura de museus e espaços culturais da cidade durante a noite: Museus D. Diogo de Sousa, Biscainhos, Nogueira da Silva, Sé, Museu Pio XII, Casa dos Crivos, Biblioteca Lúcio Craveiro, Museu da Imagem, Palácio do Raio, Fonte do Ídolo e Termas Romanas. As praças da cidade vão estar ocupadas com várias actividades artísticas: Largo do Paço, Claustros de Santo Amaro, Largo S. João de Souto, Rossio da Sé, Avenida Central, Avenida da Liberdade ou, entre outros, o Largo Carlos Amarante.

Já os palcos principais de concertos estarão na Praça do Município, no Theatro Circo, na avenida Central e no espaço GNRation. No programa, incluem-se nomes como Dino D'Santiago, The Legendary Tigerman, Capitão Fausto, D'Alva, Sara Tavares, Fogo Fogo, Throes + The Shine, Glockenwise ou Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

Braga, que este ano esteve a um passo de ser declarado o destino europeu do ano (sendo só batida em votação pública por Budapeste, quer assim, lê-se no resumo do evento, afirmar-se como “cidade criativa da UNESCO (Media Arts) e como Cidade Europeia da Cultura (Braga Capital Cultural do Eixo Atlântico 2020 & Braga Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura 2027)”.

Noite Branca de Braga Alguns destaques do programa Somos de Todas as Cores, uma oficina para crianças inspirada em António Variações, no Espaço Infantil da Avenida Central. Jogos de tabuleiro e construção de um puzzle gigante no Museu D. Diogo de Sousa. Um Museu Secreto para descobrir em família no Museu dos Biscainhos. Last to Grab Falls First, um espectáculo de novo circo (que também se desdobra em oficina) no Largo de São Francisco. Livros com Pedal, uma bicicleta iluminada que anda pelo centro histórico a transportar sugestões de leitura. BUM – Braga Urban Market, um mercado de peças em segunda mão instalado nos largos de Santiago e de São Paulo. Sound Petrichor, uma instalação sonora nas Termas Romanas. No Palácio do Raio, o som dos 15 ventiladores industriais de Vibrant Cathedral II. Uma Batucada Radical a encher as ruas de percussão. Festas em Branco na Sé de Braga. Braga 360º, uma viagem em balão de ar quente com vista sobre a cidade e a Noite Branca. Chil Hood, uma instalação luminosa, feita de uma nuvem de balões, no Largo do Paço. O Surrealismo na Colecção da Fundação Cupertino de Miranda em exposição na Casa dos Crivos, com horário alargado. Na mesma casa, uma mostra de curtas-metragens. No pátio exterior do GNRation, a exibição de Bauhaus - Projeçcão de Um Centenário. Ou, na Blackbox, um Sleeping Concert (sim, a ideia é pernoitar) pautado por "oito horas de tranquilidade servida em ondas sonoras".​ BRAGA Vários locais

De 6 a 8 de Setembro. Sexta e sábado, das 10h às 5h; domingo das 10h às 23h.

Programa completo aqui.

Grátis