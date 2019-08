INE confirma crescimento de 1,8% no segundo trimestre

A economia portuguesa cresceu 1,8% no segundo trimestre do ano e manteve o ritmo que tinha sido registado no arranque de 2019, confirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As Contas Nacionais Trimestrais divulgadas nesta sexta-feira confirmam a estimativa rápida publicada em meados de Agosto. Assim, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,8% entre Abril e Junho, face ao mesmo período de 2018, e 0,5% em comparação com os primeiros três meses do ano, mantendo o ritmo do trimestre anterior.

O INE nota que o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu para 2,4 pontos percentuais (tinha sido de 4,1 pontos percentuais no primeiro trimestre) “devido principalmente à desaceleração do investimento”.

Já a procura externa líquida apresentou um contributo menos negativo, de -0,6 pontos percentuais (tinham sido -2,3 pontos percentuais no trimestre precedente), “em resultado da desaceleração mais intensa das importações de bens e serviços relativamente à das exportações de bens e serviços”.

Em comparação com o primeiro trimestre, o PIB aumentou 0,5% em termos reais, mantendo a taxa verificada no trimestre anterior. O contributo da procura interna para a taxa de variação em cadeia do PIB, que tinha sido positivo passou a negativo, enquanto o contributo da procura externa líquida foi positivo.

O Governo prevê que a economia cresça 1,9% no conjunto de 2019, acima dos 1,7% previstos pela Comissão Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco de Portugal, e também acima dos 1,6% antecipados pelo Conselho das Finanças Públicas.