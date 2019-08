Viagens curtas para o favorito FC Porto

Tradicionalmente fustigado com viagens longas nos sorteios europeus, desta vez o FC Porto “ficará por perto”, com viagens marcadas até à Suíça, Escócia e Holanda.

Aos “dragões” junta-se um nome bem conhecido do futebol europeu: os escoceses do Rangers. Um golo solitário do avançado Alfredo Morelos serviu para decidir a eliminatória frente ao Legia de Varsóvia e garantir um lugar na fase de grupos da competição ao emblema de Glasgow.

A história sorriu aos escoceses, no último duelo entre as duas equipas. Corria a época 2005-06 e disputava-se a fase de grupos da Liga dos Campeões. Na viagem à Escócia, os portistas saíram derrotados por 2-1. No Dragão, não foram além de um empate a uma bola.

Mas os tempos mudaram e o clube que dominou o futebol escocês durante décadas foi completamente relegado para segundo plano pelo maior rival: o Celtic Glasgow levanta o troféu, de forma consecutiva, há oito temporadas. O principal objectivo da temporada passa por quebrar de forma momentânea essa hegemonia do Celtic, mas o dinheiro proveniente da Liga Europa será sempre bem-vindo, numa equipa orientada pela antiga lenda do Liverpool, Steven Gerrard.

O actual líder do campeonato suíço, o Young Boys, também fará parte do grupo G, e medirá forças com os “azuis e brancos”. Num plantel composto quase exclusivamente por jogadores helvéticos, o Young Boys tentará a sua sorte na Liga Europa, depois de, na época transacta, ter partilhado o “grupo da morte” com a Juventus, Valência e Manchester United, na Liga dos Campeões.

Tal como o Sporting, o FC Porto também se aventurará por terras holandesas. O Feyernoord — que, para esta temporada, ainda não contratou qualquer reforço, registando apenas quatro regressos por empréstimo — é, na teoria, o clube mais forte, a seguir aos “dragões”. Os holandeses não deram qualquer hipótese na fase de acesso à Liga Europa, goleando em ambas as mãos os israelitas do Hapoel Beer Sheva.