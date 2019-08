V. Guimarães patrocina o regresso de Bas Dost a Portugal

Dos quatro clubes portugueses presentes no sorteio de sexta-feira, o V. Guimarães seria, pelo baixo coeficiente que o colocou no derradeiro pote, o que precisaria de maior sorte para evitar os “tubarões”.

No grupo dos cabeças de série, os homens de Ivo Vieira viram sair-lhes em sorte o Arsenal, apetrechados com jogadores como David Luiz, Alexandre Lacazette, Mesut Ozil e vários outros internacionais, candidato óbvio ao primeiro lugar do grupo. Relegado para a competição secundária da UEFA — e com os maiores rivais destacados na Liga dos Campeões — o objectivo dos londrinos para a competição passará por conquistar esta prova primeira vez, depois da derrota na final da época passada frente ao Chelsea, por 1-0, e de 25 anos de jejum no que diz respeito a troféus internacionais.

O sorteio dos vimaranenses ditou ainda o regresso de Bas Dost a Portugal, agora com as cores do Eintracht Frankfurt. Os alemães, responsáveis pela eliminação do Benfica nos quartos-de-final da Liga Europa na época transacta, não sofreram grandes alterações a nível de plantel nesta janela de transferências. A maior saída foi mesmo a do avançado Luka Jovic para o Real Madrid, colmatada pela entrada do holandês Bas Dost. Na baliza, defesa e meio-campo figuram grande parte das peças do puzzle que foi eliminado pelo Chelsea na meia-final, na edição anterior da prova, no desempate através de grandes penalidades.

Os belgas do Standard de Liège completam o Grupo F. A equipa, treinada pelo antigo guarda-redes Michel Preud´homme, procurará estender às competições europeias a boa série de resultados obtidos no capítulo interno — quatro vitórias nos primeiros cinco jogos. Com um plantel renovado, onde se contam 16 novas caras face à época transacta, o Standard será um adversário à altura do Vitória de Guimarães.