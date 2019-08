Sporting e FC Porto com holandeses, Sp. Braga com “portugueses” e Vitória com tarefa difícil

Sporting contra o PSV, FC Porto contra o Feyenoord, Sp. Braga defronta os “portugueses” do Wolverhampton e o V. Guimarães terá pela frente o Arsenal. O resultado do sorteio da fase de grupos da Liga Europa ditou grupos teoricamente acessíveis para FC Porto e Sporting, um grupo equilibrado para o Sp. Braga e um grupo exigente ao V. Guimarães.

No caso dos “leões”, os holandeses do PSV são os opositores mais exigentes. Na formação de Eindhoven joga o ex-sportinguista Bruma. Quanto aos “dragões”, também há holandeses entre os futuros adversários - Feyenoord - juntando-se ainda um nome bem conhecido do futebol europeu - os escoceses do Rangers.

No caso do Sp. Braga, há a curiosidade de um dos opositores ser o Wolverhampton, formação inglesa treinada por Nuno Espírito Santo e ter uma série de jogadores portugueses.

Resultado do sorteio para as equipas portuguesas

Grupo D

Sporting

PSV (Holanda)

Rosenborg (Noruega)

LASK (Áustria)

Grupo F

Arsenal (Inglaterra)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Standard Liège (Bélgica)

Vitória Guimarães (Portugal)

Grupo G

FC Porto

Young Boys (Suíça)

Feyenoord (Holanda)

Rangers (Escócia)

Grupo K

Besiktas (Turquia)

Sp. Braga (Portugal)

Wolverhampton (Inglaterra)

Slovan Bratislava (Eslováquia)

Outros grupos

Grupo A

Sevilha (Espanha)

APOEL (Chipre)

Qarabag (Azerbaijão)

Dudelange (Luxemburgo)

Grupo B

Dínamo Kiev (Ucrânia)

FC Copenhaga (Dinamarca)

Malmo (Suécia)

FC Lugano (Suíça)

Grupo C

Basileia (Suíça)

Krasnodar (Rússia)

Getafe (Espanha)

Trabzonspor (Turquia)

Grupo E

Lazio (Itália)

Celtic (Escócia)

Rennes (França)

Cluj (Roménia)

Grupo H

CSKA Moscovo (Rússia)

Ludogorets Razgrad (Bulgária)

Espanyol (Espanha)

Ferencváros (Hungria)

Grupo I

Wolfsburgo (Alemanha)

Gent (Bélgica)

Saint-Étienne (França)

PFC Oleksandriya (Ucrânia)

Grupo J

AS Roma (Itália)

Borussia Monchengladbach (Alemanha)

Basaksehir (Turquia)

Wolfsberger (Áustria)

Grupo L

Manchester United (Inglaterra)

Astana (Cazaquistão)

Partizan (Sérvia)

AZ Alkmaar (Holanda)