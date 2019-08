Jogos com História: O retrato da Itália numa rivalidade futebolística

Há oito anos consecutivos que a Juventus é campeã de Itália. E em metade dessas ocasiões, incluindo as duas edições mais recentes da Serie A, o segundo classificado foi o Nápoles. Há outros epicentros históricos do futebol italiano, claro, com Roma e Milão à cabeça. Mas nos últimos tempos a rivalidade entre o clube rico do Norte e alma sulista do Nápoles tem sido a imagem de marca do calcio. Este sábado, as duas equipas voltam a encontrar-se, para mais um episódio desta saga quase secular.

