Bruma regressa a Alvalade, Keizer regressa à Holanda

O Sporting, em consonância com o estatuto de equipa de pote 1, teve um sorteio teoricamente positivo. É certo que, do pote 2, veio a equipa mais cotada – o PSV por pouco não conseguiu coeficiente para entrar no pote 1 –, mas o restante sorteio pode ser considerado “simpático”. O pote 3 “entregou” ao Sporting a equipa teoricamente mais acessível, o Rosenborg, enquanto do pote 4 vem um “desconhecido”: os austríacos do LASK têm melhor coeficiente do que equipas como Wolfsburgo ou Rangers, mas, em matéria de tradição europeia, pouco têm para apresentar. Por fim, nota para as três viagens relativamente curtas, algo que preocupa sempre as equipas envolvidas em provas europeias.

O PSV é, naturalmente, o principal entrave a um primeiro lugar no grupo para os “leões”. A vinda da equipa de Eindhoven a Lisboa será, simultaneamente, o regresso de Bruma a Alvalade, já que o extremo rumou à Holanda neste mercado. Também Mitroglou, ex-Benfica, faz parte de uma equipa que perdeu Hirving Lozano e Luuk de Jong e que iniciou a Liga holandesa com um “tropeção” em casa do Twente (empate a um golo).

Da Noruega chega um adversário com alguma experiência europeia, mas cujo habitual domínio interno tem sido, em 2019, uma miragem. A equipa ocupa o quarto lugar da já avançada Liga norueguesa, sendo que os dez pontos de atraso dificilmente permitirão ao clube chegar ao pentacampeonato. Aos 31 anos, Nicklas Bendtner é a grande figura desta equipa.

Por fim, o pote 4 ditou o confronto com o LASK, vice-campeão austríaco. A equipa de Linz, no Norte da Áustria, tem, como cartão-de-visita, ter eliminado o Basileia na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Começou bem a Liga austríaca e tem no goleador brasileiro João Klauss e no experiente defesa Pogatetz, ex-Liga inglesa, as principais figuras.