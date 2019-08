Benfica empresta Cádiz ao Dijon por uma época

O Benfica anunciou nesta sexta-feira ter chegado a acordo com o Dijon, da I Liga francesa de futebol, para a cedência por empréstimo do avançado Jhonder Cádiz, cujo contrato é válido por uma época.

Internacional pela Venezuela, Cádiz iniciou em Portugal o seu percurso no futebol europeu na temporada 2015/16, passando pelo União da Madeira, Nacional, Moreirense, Momagas (Venezuela) e Vitória de Setúbal antes de ser contratado no defeso pelo Benfica.

O jogador, de 24 anos, chegou a ser anunciado pelo presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, como reforço dos “azuis” do Restelo para a época em curso, na sequência de um acordo com o presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, mas Cádiz optou pelo Dijon.