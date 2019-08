UTMC: Três portugueses no Top 10

As cores portuguesas estiveram representadas ao mais alto nível no Vale de Chamonix, em França, com três atletas a entrarem no top 10 das provas em que participaram no Ultra Trail de Mont Blanc (UTMC).

Na corrida para jovens, a YCC (Youth Chamonix Courmayeur), que decorreu na quarta-feira, André Barbosa (Porto Cargo Runners) classificou-se em 7º. lugar no prólogo (1400m) realizado em Courmayeur (Itália) com o tempo de 6m9s. No dia seguinte o jovem português conseguiu o 5º lugar no trail com a distância de 5.3 km e 243 D+, com o tempo de 25m14s.

Ainda na quarta-feira teve início de madrugada o TDS, uma prova com 146,9 km de extensão e com 9133 metros de desnível positivo. Não sendo a prova mais extensa do UTMB, esta é considerada por muitos a mais dura de todas. Alinharam à partida 1785 corredores (204 mulheres) de 73 países.

Lucinda Sousa, atleta de Gondomar, bem conhecedora destes terrenos, pois já participou mais do que uma vez na prova principal, tendo entrado por isso no TDS como elite, foi a primeira representante portuguesa a cortar a meta com 26h26m22s, conseguindo um extraordinário 10º lugar da classificação geral feminina. Seguiram-se Carlos Pereira (ADN Ponta do Sol) e de João Oliveira (Go Runners) com 26h26m22s e 27h55m34s, respectivamente.

Na quinta-feira foi dada a partida na cidade de Orsières (Suiça) para a OCC. Seriam 57 km que os atletas teriam que percorrer até chegarem a Chamonix, ultrapassando pelo caminho 3500 metros de desnível positivo. Alinharam à partida 1606 corredores, dos quais 35 portugueses (28 homens e 7 mulheres).

Dário Moitoso (Clube Independente Ilha Azul - Ilha do Faial) que já no ano passado tinha ficado em 9º lugar, alcançou agora um extraordinário 7º. lugar da geral com 5h37m39s. Bruno Silva com 6h00 foi o segundo português e 23º da classificação geral. Completou o pódio luso André Duarte (C.D.C. Nave / Trail Runners) na 61ª posição com 6h32m58s.

Nesta sexta-feira está a decorrer o CCC (101 km) e pelas 18h00 dá-se a mítica partida da prova rainha (UTMB) onde 50 portugueses irão tentar cumprir o sonho de percorrer os 170 km do percurso que passará por Itália, Suíça e França no tempo limite de 46h30.

PS: Agradecimento a Orlando Duarte