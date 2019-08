Matthew McConaughey vai ser professor na universidade

Aprender a fazer um filme, do guião até à tela é o que vai ensinar o actor Matthew McConaughey, 49 anos, já este ano lectivo, na Universidade do Texas. O vencedor de um Óscarm em 2013, também produtor, já era convidado para dar umas aulas, mas agora vai mesmo ser professor e fará parte dos quadros da Moody School of Communication.

A disciplina que o actor vai leccionar foi concebida e projectada pelo próprio, anunciou Jay Bernhardt, director da faculdade, ao Washington Post. Na cadeira está previsto “produzir um filme completo, desde o primeiro rascunho do roteiro até a pós-produção e lançamento”, afirmou. Dessa forma, McConaughey tornar-se-á parte do campus principal de Austin. Em comunicado à imprensa, a universidade reconhece o “excelente trabalho como professor e mentor” do actor.

“Esta é a disciplina que eu gostaria de ter tido quando estive na escola de cinema”, disse McConaughey no mesmo comunicado. “Trabalhar na sala de aula com os alunos dá-me a oportunidade de prepará-los. Fazer filmes, transformar palavras que estão papel em filmes é uma ciência e uma arte, independentemente do tempo ou da geração.”