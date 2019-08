Kirsten Dunst já tem uma estrela no passeio da fama, mas sente-se pouco reconhecida

Kirsten Dunst, 37 anos, sente-se pouco reconhecida pela indústria cinematográfica. A actriz de Marie Antoinette lamenta nunca ter sido nomeada para grandes prémios. “Nunca fui nomeada para nada. Talvez duas vezes, para um Globo de Ouro quando eu era pequena e outra para Fargo. Sinto-me sempre um zé-ninguém. Não sei, talvez pensem que eu sou só a miúda de Tudo por Elas [Bring It On, uma comédia adolescente de 2000]”, confessou numa entrevista à Sirius XM, a meio da semana.

No entanto, esta quinta-feira conquistou a sua estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, e emocionou-se. Então, comentou que quando era criança pensava que aquelas estrelas eram só para artistas que já tivessem morrido. “Nunca sonhei que um dia faria parte disto. Estou muito honrada por estar aqui e fazer parte da história de Hollywood”, declarou em Los Angeles, frente à família e aos amigos.

A actriz, que foi mãe em Maio de 2018 de um menino, foi nomeada para um Globo de Ouro para melhor actriz secundária com o papel de Claudia em Entrevista com um Vampiro. Contudo, já protagonizou outros filmes marcantes, que foram reconhecidos como As Virgens Suicidas, de Sofia Coppola; e outros que foram campeões de bilheteira como o Homem-Aranha, onde interpreta Mary-Jane. “No final do dia, sei que tudo o que tenho é o meu trabalho e é com isso que as pessoas se preocupam realmente”, disse ainda na rádio.