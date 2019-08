Hugh Grant insulta Boris Johnson no Twitter

Hugh Grant recorreu ao Twitter para comentar a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o Parlamento britânico até ao próximo dia 14 de Outubro, para evitar que os parlamentares possam pronunciar-se sobre o “Brexit”.

Recorrendo a uma linguagem mais dura, o actor dirige-se a Johnson dizendo-lhe que não quer que as suas decisões prejudiquem o futuro dos filhos. “Não vai destruir as liberdades por que o meu avô lutou nas duas Grandes Guerras”, escreve ainda Grant. “A Grã-Bretanha está revoltada consigo e com o seu pequeno gangue masturbatório”, acrescentou.

A suspensão do Parlamento, nesta altura, é vista pelos críticos de Johnson como uma manobra do primeiro-ministro para impedir que os deputados contra um “Brexit” sem acordo se unam e aprovem uma lei que impeça a saída da União Europeia sem condições. Em poucas horas, o tweet foi replicado por 87 mil pessoas e teve o apoio de 360 mil.