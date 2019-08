GNR perdoa multa e escolta grávida em trabalho de parto até ao hospital

Os militares do Destacamento de Trânsito de Penafiel, integrados no Comando Territorial do Porto, perdoaram uma multa por excesso de velocidade e auxiliaram uma mulher grávida a chegar de forma mais rápida ao hospital uma vez que esta se encontrava em trabalho de parto.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma patrulha encontrava-se a efectuar uma acção de prevenção da sinistralidade, efectuando o controlo de velocidade de veículos que transitavam na A3 (autoestrada nº3), perto da localidade de São Mamede de Infesta, junta a Matosinhos, quando detectaram um veículo em excesso de velocidade.

“Os militares ao abordarem o condutor verificaram que este se fazia acompanhar da sua esposa, a qual estava em trabalho de parto e com muitas dores, tendo os militares de imediato iniciado a marcha de urgência, o que possibilitou que a mulher grávida chegasse rapidamente e em segurança ao Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto, considerando que os acessos àquele local estavam bastante congestionados”, lê-se no comunicado emitido pelas forças policiais esta terça-feira.

O comunicado informa ainda que os militares garantiram o “desembaraçamento de trânsito” e o “acompanhamento do seu veículo até ao hospital”.