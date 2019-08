Gestação de substituição: “Já não sei se teremos uma lei a tempo de eu poder ser mãe”

Joana Freire nasceu sem útero e tinha 29 anos e um futuro como técnica de marketing e comunicação ainda a pedir estabilização quando, em Maio de 2016, o Parlamento aprovou a lei que abriu as portas à gestação de substituição. “Nesse dia, eu e o meu namorado saímos para celebrar com a minha irmã que se tinha prontificado para ser a nossa gestante”, recorda. Longe de imaginar que pudesse haver recuo numa vitória que tinha sido tão árdua e longamente negociada, Joana não avançou logo com os papéis porque a irmã estava então grávida da segunda filha e tinha acordado com o namorado que se casariam antes de se tornarem pais. “Agora já não sei se teremos uma lei a tempo de eu poder ser mãe”, entristece-se.

