A vitória da dignidade

No dia 30 de agosto de 1999 eu estava em Díli. Era o diplomata mais jovem da missão de observadores do governo português. Foi uma honra ter servido em Timor nesse momento em que Portugal ajustou contas com a sua História e se uniu de uma forma ímpar, como nunca tinha acontecido desde o 25 de Abril.

Como diplomata e português vivi um dia de sonho, irrepetível. Assim que saímos à rua nesse dia – nós, os observadores portugueses e todos os internacionais – percebemos que o resultado só poderia ser um: a vitória da independência, a concretização do direito à autodeterminação dos timorenses, após tantos anos de sofrimento e sacrifício, num cenário de violência extrema. Recordo a determinação serena e intrépida nos rostos dos timorenses, que desde as primeiras horas do dia faziam filas intermináveis para votar. De todos os cantos do país recebíamos a mesma mensagem dos nossos observadores. Era uma força imparável, uma gigantesca massa humana determinada a conquistar a sua liberdade, com a arma secreta do voto.

A vasta campanha de intimidação e violência tinha fracassado. Mas não havia qualquer sinal de euforia por parte dos timorenses. Eles sabiam que o mais difícil estava para vir. Por isso também não festejaram no dia do anúncio do resultado. Já entre os observadores internacionais – portugueses incluídos – a excitação nesse dia do voto era grande. Havia um sentimento de dever cumprido e uma alegria generalizada, mesmo entre os mais apreensivos relativamente ao que se seguiria.

Tinham sido meses de grande tensão no período que antecedeu o voto. Apesar das fragilidades do acordo (designadamente no tocante à segurança, a cargo da Indonésia), o referendo tinha de se realizar, pois estávamos perante uma janela de oportunidade única, que poderia fechar-se rapidamente, tendo em conta a instabilidade política na Indonésia, onde os militares ainda desempenhavam um papel determinante.

Importa destacar o papel da Igreja Católica timorense. Duvido que sem esse empenho da Igreja Católica timorense a independência tivesse sido possível. A sua estrutura no terreno era tremendamente eficaz. Assisti a missas com uma mensagem clara e mobilizadora, desarmando o medo através do sentimento religioso e patriótico. Conheci padres timorenses que foram heróis. Estiveram sempre ao lado das populações e alguns sacrificaram-se até às últimas consequências, como o Padre Hilário, de Suai, morto na sua igreja ao lado dos refugiados que procurava proteger.

A vitória da independência deve-se ao sacrifício de muitos timorenses, a grande maioria deles anónimos. Mas deve-se também à perseverança da diplomacia portuguesa, que nunca deixou cair o estandarte da autodeterminação, mesmo quando Timor parecia ser uma causa perdida, tanto a nível internacional como até nalguns círculos em Portugal.

A nível político tivemos muita sorte em ter um Presidente (Jorge Sampaio), um Primeiro-Ministro (António Guterres) e um Ministro dos Negócios Estrangeiros (Jaime Gama) que estiveram à altura das circunstâncias, como patriotas e estadistas. No caso de Jaime Gama testemunhei o seu discernimento e sentido de Estado, sempre sem alarde, em momentos muito críticos daqueles dias extraordinariamente intensos. Jaime Gama foi um grande ministro dos negócios estrangeiros e a negociação da autodeterminação de Timor foi o seu ponto mais alto.

Acima de tudo aquele dia do voto foi o culminar de um longo percurso, de um desígnio nacional que se transformou numa das nossas maiores vitórias diplomáticas, que tanto enobreceu Portugal e da qual nos devemos continuar a orgulhar. A forma como o país inteiro se mobilizou, sobretudo nos dias difíceis que se seguiram ao anúncio do resultado, foi uma demonstração impressionante de força e coesão.

Provavelmente a autodeterminação de Timor Leste não teria sido possível num contexto como aquele que vivemos agora, de confrontação geopolítica e de crise do multilateralismo. A ONU viveu então um dos momentos mais altos da sua história, muito por mérito do Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e dos mediadores do acordo. Em Timor a coragem e persistência de Ian Martin foram decisivas. Ian Martin foi sempre um capitão que deixou claro que nunca abandonaria o navio até que este chegasse a bom porto. Ajudou também muito que os fortes do mundo - principalmente os EUA com a administração Clinton - tenham sabido ser justos e protegido os fracos, delegando parte da tarefa na Austrália, que assim corrigiu o rumo da sua política anterior face a Timor. E não podemos esquecer os jornalistas de várias nacionalidades, incluindo os portugueses que ficaram até ao fim, e que arriscaram a vida para relatar a verdade dos factos sobre a situação em Timor.

A autodeterminação de Timor foi uma derrota do cinismo e da cobardia. Mas foi também uma vitória da coragem, nomeadamente, entre outros, de portugueses que fizeram parte da Missão de Observação, como os elementos do Grupo de Operações Especiais da PSP – Eloy Castel-Branco, Osvaldo Coroado e Alfredo Marques - que merecem o reconhecimento do país. Venceu a dignidade. Essa é, a meu ver, a principal lição de Timor: a mobilização da vontade humana, a coragem e a persistência podem de facto mudar o curso da História, mesmo quando as probabilidades de sucesso parecem mínimas. Os sacrifícios individuais e coletivos ao serviço de uma causa justa valem a pena. E nessa vasta engrenagem que desembocou na autodeterminação de Timor há muitas histórias individuais que merecem ser contadas, como dever de memória e fonte de inspiração. Até porque a liberdade nunca é um dado adquirido.

Diplomata