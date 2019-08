“O Bloco foi sempre a força da estabilidade ao longo deste tempo”, diz Catarina Martins

Sobre os quatro anos da “gerigonça” da esquerda e do papel do Bloco de Esquerda, Catarina Martins destacou a “clareza e a transparência” como “amigas da democracia” e vincou, em diferentes momentos, que o Bloco foi “o partido da estabilidade” da última legislatura. Em entrevista à TVI, a líder bloquista respondeu às declarações recentes de António Costa - que afasta o Bloco de Esquerda de um cenário de estabilidade para o país - e destacou a intervenção dos bloquistas na governação do país, acusando o PS de ter sido responsável pelo trabalho que ficou por fazer.

Catarina Martins atirou para os socialistas os “avanços e recuos” das medidas discutidas e até a inteira responsabilidade de “uma crise artificial para chantagear a direita”, aquando da votação do diploma acerca do tempo congelado nas carreiras dos professores. "[O resultado desta legislatura] Tinha de ser diferente? Tinha”, admite a coordenadora. Por isso, é peremptória na solução e apresenta uma meta eleitoral: “O Bloco de Esquerda precisa de mais 10%” dos votos nestas eleições legislativas.

“De acordo com o que foi escrito em 2015, este foi o caminho possível”, afirmou. A líder dos bloquistas apontou as “duas alturas mais complicadas” na “estabilidade” da “gerigonça”. A primeira, disse Catarina Martins, aconteceu quando o PS “tentou quebrar o acordo, descendo a contribuição das empresas para a Segurança Social”. “Tivemos cabeça fria, negociámos, e acabámos por achar uma medida bem melhor, mantendo o acordo”. A segunda, continuou a coordenadora, “foi uma chantagem que o PS decidiu fazer com a direita, criando uma crise artificial”.

“Esta legislatura foi muito marcada pelo PS e pelos partidos à esquerda”, avaliou a líder bloquista, que apontou a ausência de “um programa político à direita, que apostou tudo no ‘diabo'”.

Do programa eleitoral do Bloco de Esquerda, apresentado no último sábado, Catarina Martins destaca um investimento na legislação laboral, no aperto fiscal aos gigantes digitais, nomeadamente a Google e o Facebook, que, aponta a bloquista, “pagam menos impostos pela riqueza que geram neste país do que a mercearia do bairro” e na criação os impostos sobre as grandes fortunas com “um valor patrimonial superior a meio milhão de euros”.

Questionada sobre a continuidade de Portugal na moeda única (euro), Catarina Martins fugiu de uma resposta fechada e preferiu defender uma “discussão do euro”, afirmando que os desequilíbrios da União Europeia, nomeadamente com o crescimento do populismo e movimento xenófobos, se encontram directamente relacionados com as condições económicas dos países.