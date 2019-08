Souvenir de vacances

A história que eu vou contar, infelizmente, é verdadeira: um casal de turistas franceses, reformados, com aquele brilho nos olhos de quem ama a vida e as suas pequenas aventuras quis aproveitar a beleza estival da nossa serra. Começa a aventura com uma operação STOP da GNR cujo objectivo era procurar armas, estupefacientes e outros horrores evidentemente proibidos. Acontece que o casal da nossa história tinha na sua auto-caravana uma bomba aerosol de defesa pessoal (nada mais natural pelos tempos que correm) cuja posse, embora autorizada em França, é proibida em Portugal. O casal confessou a sua ignorância da lei e reconheceu a falta cometida. O objecto do crime foi apreendido e seguiu se um acérrimo e complicado interrogatório… enfim passaram uma bela tarde no posto da GNR. Finalmente tiveram de assinar o relatório do “crime”, sem perceber uma palavra do que estava escrito, e foram avisados que tinham de se apresentar no dia seguinte no tribunal de Gouveia!

O senhor passou mal a noite, pois sofre do coração, tem um peacemaker e era a primeira vez da sua vida que tinha de ir a tribunal. A gentileza e a simpatia de quem os atendeu pôs um pouco de bálsamo na ferida aberta na sua dignidade e receberam a sentença: processo suspenso durante 5 meses, pagamento imediato e em dinheiro de 400 euros! Também havia a alternativa de fornecer 60 horas de trabalho comunitário ou contestar, em tribunal, a actuação da GNR. Mas a solução desejada pelo casal era esquecer a serra e as suas belezas e regressar a sua casa o mais depressa possível com o intuito de dizer a quem quiser ouvir: Portugal nunca mais! É assim que se promove o turismo!

Marie France Tisserant–Melo, Serra da Estrela

Informação jornalística

Não sendo especializada na matéria, quero agradecer a J.-M.Nobre-Correia por ter escrito aquilo que com muita frequência sinto, em relação à nossa imprensa, seja escrita ou audiovisual. Os problemas, com que se defrontam no dia-a-dia os cidadãos, não são investigados, em detrimento de noticias fátuas que não exigem qualquer esforço e pouco ou nada contribuem para um conhecimento informado das situações. Mesmo a informação internacional é escassa e, muitas vezes, mal tratada. Neste caso, quem pode e quer melhor informação, socorre-se dos media internacionais.

Ermelinda A. Cardoso, Lisboa