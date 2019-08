Ex-Presidente da Coreia do Sul vai ser julgada outra vez por receber subornos

O Supremo Tribunal da Coreia do Sul ordenou um novo julgamento da ex-Presidente Park Geun-hye, condenada já a 25 anos de prisão por corrupção, depois de ter sido afastada da presidência em 2016. Mas esta decisão não deverá favorecê-la: a decisão dos juízes do Supremo poderá levar a aumento da pena da ex-chefe de Estado.

Park deverá ser agora levada a julgamento pelas acusações de suborno separadamente, decidiu o Supremo. A pena de prisão que está a cumprir diz respeito a casos de extorsão, abuso de poder e outras acusações, diz a Al-Jazira.

A ex-Presidente conservadora foi considerada culpada de conspirar com a sua confidente de longa data Choi Soon-sil para receber milhões de dólares em subornos e praticar extorsão de empresas, incluindo o grupo Samsung, enquanto ocupou o palácio presidencial, de 2013 a 2016. Park foi também condenada por fazer uma lista negra de artistas críticos do seu Governo, negando-lhes apoio estatal. Outro crime considerado provado foi ter passado documentos com informação considerada sensível a Choi Soon-sil.

O escândalo em torno dos casos de corrupção da ex-Presidente e do seu processo de destituição provocou enormes manifestações, como não se viam desde a década de 1980, embora a corrupção presidencial seja deprimentemente costumeira na Coreia do Sul.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Supremo Tribunal sul coreano recusou também o recurso apresentado pelo vice-presidente e de facto do grupo Samsung, Jay Y. Lee, apanhado também nesta vaga de luta contra a corrupção. Lee tinha sido condenado primeiro a cinco anos de prisão e, após um recurso, a dois anos e meio de prisão, com pena suspensa, por ter procurado os favores da ex-Presidente, com subornos que incluíam a oferta de cavalos para a filha de Choi Soon-sil.

Quem for condenado a penas superiores a três anos na Coreia de Sul tem obrigatoriamente de cumprir tempo na prisão, o que põe em causa a capacidade de Jay Y. Lee, de 51 anos, de assumir a condução do conglomerado Samsung, hoje ainda nominalmente liderado pelo seu pai, Lee Kun-hee, de 77 anos.