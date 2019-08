Opositores de Johnson atiram tribunais, petições e protestos para o caminho do “Brexit” sem acordo

A suspensão do Parlamento do Reino Unido está a ser contestada em três tribunais, em Inglaterra, na Escócia e na Irlanda do Norte. As decisões são esperadas apenas na próxima semana, num processo que pode acabar no Supremo Tribunal, mas esta sexta-feira vai ser possível antever o desfecho dessa batalha legal: a partir das 10h da manhã, o juiz escocês vai anunciar se aceita, ou não, uma providência cautelar para travar a decisão do primeiro-ministro britânico.

