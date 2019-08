Investigações a eventuais crimes de Epstein continuam mesmo após arquivamento do caso

O juiz federal Richard Berman, esta quinta-feira, o caso contra Jeffrey Epstein. O magnata era acusado de liderar uma rede de tráfico de raparigas menores. O magistrado afirmou numa audição judicial que estava, por lei, obrigado a arquivar o caso, na sequência da morte do arguido.

Na mesma sessão judicial, os procuradores garantiram que a investigação a eventuais crimes cometidos por Epstein continuará e que este arquivamento não será impeditivo de acusações futuras contra possíveis cúmplices.

A Reuters não conseguiu obter uma reacção da equipa de defesa de Epstein.

O magnata — amigo pessoal do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do príncipe André, filho da rainha Isabel II do Reino Unido — foi detido no dia 6 de Julho e declarou-se como inocente dos crimes de que era acusado.

Foi encontrado morto na cela no dia 10 de Agosto, depois de ter sido retirado da lista de prisioneiros em risco de cometer suicídio. O FBI está a investigar as imagens das duas câmaras que, durante a morte do magnata, não estavam a funcionar correctamente, avançou à Reuters uma fonte policial.

Outra fonte disse à agência que dois guardas prisionais falharam as rondas de verificação a cada prisioneiro. Estas patrulhas deveriam ter lugar a cada 30 minutos.

Na terça-feira, 16 mulheres garantiram ter sido vítimas de abusos sexuais por parte de Epstein, lamentando que a sua morte as tenha privado da hipótese de obtenção de justiça.