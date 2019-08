Guaidó cria um “centro de governo” da oposião e designa Leopoldo López para dirigi-lo

O presidente do parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou a criação de um “centro de governo” para responder à crise e coordenar as iniciativas da oposição contra o regime do Presidente Nicolás Maduro.

“Anunciamos importantes nomeações de governo com o objectivo de responder à emergência humanitária complexa e exercer a pressão necessária para conseguir que cesse a usurpação”, disse Guaidó, que no início do ano se auto-proclamou Presidente, tendo sido por cerca de 50 países, entre eles os Estados Unidos, e pela União Europeia.

O líder da oposição, que apresentou o Plano País Infraestrutura na Universidade Metropolitana de Caracas, designou o líder do Vontade Popular, Leopoldo López, como responsável pelo centro de governo.

“Assumo com humildade e compromisso esta responsabilidade que me foi confiada pelo Presidente Guaidó. Podem estar certos de que esta equipa, que integra venezuelanos preparados e dedicados, vai trabalhar sem descanso até que cesse a usurpação”, escreveu López no Twitter.

Economista e político, Leopoldo López está refugiado na residência do embaixador de Espanha em Caracas, Jesus Silva, desde a insurreição falhada para derrubar o regime bolivariano de Nicolás Maduro, a 30 de Abril. Nesse dia, deixou a prisão domiciliária e apareceu ao lado de Juan Guaidó, tendo entrado na residência do embaixador para evitar voltar para a prisão.

Guaidó anunciou ainda que Júlio Borges (do partido Primeiro Justiça), que está exilado na Colômbia, é o responsável pelos Negócios Estrangeiros desta espécie de governo paralelo. O seu papel, especificou, é dar continuidade e aumentar a “pressão diplomática e financeira contra a ditadura, e responder à diáspora” venezuelana.

Os Estados Unidos já reagiram apoiando a iniciativa. “O novo centro de governo vai dar continuidade ao nosso trabalho com Guaidó”, escreveu no Twitter o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Alegandro Plaz é o comissário para o desenvolvimento económico e Javier Troconis tem a “pasta” da gestão dos activos da Venezuela no estrangeiro. Ao advogado Humberto Prado, do Observatório Venezuelano de Prisões, cabe os direitos humanos.