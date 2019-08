Bolsonaro proíbe queimadas no Brasil durante 60 dias

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, assinou na quarta-feira um decreto que proíbe queimadas no país durante os próximos 60 dias, o intervalo que corresponde ao período de seca na Amazónia, avança o jornal Folha de S. Paulo. Uma medida “excepcional e temporária” de resposta aos fogos que têm deflagrado na floresta amazónica nos últimos meses.

O decreto tem, no entanto, excepções e há situações em que permite queimadas, nomeadamente para “o controlo fitossanitário quando autorizado pelo órgão ambiental competente, para práticas de prevenção e combate a incêndios e práticas de agricultura de subsistência executadas pelas populações tradicionais e indígenas”, lê-se no decreto ao qual a Folha de S. Paulo teve acesso.

A proposta já foi encaminhada para o Palácio do Planalto e o texto será publicado na edição de quinta-feira do Diário Oficial da União. A medida já havia sido anunciada pelo Ministro do Ambiente, Ricardo Salles, na segunda-feira durante uma entrevista ao programa Roda Viva.

Este decreto faz parte de um conjunto de medidas de protecção ambiental que serão anunciadas e formalizadas ao longo da próxima semana – uma resposta às críticas à gestão dos territórios amazónicos que se têm feito ouvir, tanto ao nível nacional como internacional. Dentro do pacote de medidas estarão também o combate à desflorestação, como propostas de exploração mineral e vegetal no território da floresta amazónica, ou a regularização da actividade de garimpo.

A maioria das queimadas já era proibida antes deste decreto, lembra o jornal O Globo. No Brasil, as queimadas servem para renovação de pastagens ou eliminação de restolhos e de sobrantes de exploração florestal ou agrícola, cortados e não amontoados. e só podiam ser realizadas em alguns estados e mediante autorização do órgão ambiental competente. Porém, é muito comum que estas queimadas ocorram de forma ilegal para que o terreno seja usado tanto para actividade agro-pecuárias como para a agricultura.

No passado fim-de-semana, Bolsonaro defendeu publicamente as queimadas, dizendo que são comuns e que são até “tradição” nalguns pontos do Brasil. “O pessoal mesmo faz essa queimada. É quase uma tradição. Não é apenas educar, não é fácil”, disse o Presidente brasileiro.