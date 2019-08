E que tal um piquenique no meio das vinhas do Douro?

A Quinta do Portal, situada em Sabrosa, no Alto Douro Vinhateiro, está a promover refeições ao ar livre, no meio das suas vinhas. O programa, que está disponível em três quintas, é direccionado para os hóspedes da quinta, mas também é acessível a visitantes que queiram re(viver) a experiência de fazer um piquenique tradicional, com tudo o que isso inclui: mesas de madeira com bancos laterais, uma toalha de mesa xadrez branca e vermelha e, claro, uma cesta em verga que contém todos os produtos requeridos. Uma proposta que chega em tempo de vindimas.

Através de marcação prévia, feita com alguma antecedência, e como André Vilaça, director do Enoturismo da Quinta do Portal, revelou à Fugas, “a refeição é servida e preparada pelo pessoal da quinta, que a leva depois, de jipe, ao local onde as pessoas se encontram”. Um dos grandes objectivos é fazer com que as pessoas tenham um “contacto directo com a natureza e com as vinhas”, esclareceu o responsável.

A ideia surgiu com o intuito de “dar a conhecer o que existe dentro de portas [em termos gastronómicos] e, acima de tudo, as quintas”, explicou André Vilaça, acrescentando que “faz sentido voltar às origens e criar bons momentos, em família ou entre amigos”. A iniciativa, que para já “está a ter uma boa adesão”, pretende “proporcionar experiências diferentes aos hóspedes e visitantes da Quinta do Portal”, frisou.

No menu, há várias opções: salada de frango com limão e ervas aromáticas, salada de salmão fumado, tomate e abacate e salada de legumes da horta são algumas das sugestões, acompanhadas de uma selecção de enchidos típicos durienses e queijos nacionais. No que diz respeito às sanduíches, existem opções com pão de sementes com mozarela, tomate e molho de ervas aromáticas, focaccia com legumes assados e queijo Pavia e uma sanduíche de cogumelos salteados, com presunto e rúcula.

Para a sobremesa, há bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de vinho tawny e salada de frutas, tudo acompanhado dos vinhos e espumante da quinta.

O preço é de 35 euros por pessoa, sendo que cada cliente poderá escolher três opções de pratos e duas de bebidas. Os participantes deste programa podem ainda fazer uso da piscina da Casa das Pipas.

A Quinta do Portal e duas outras quintas (Confradeiro e Manuelas), propriedade da empresa, são os locais onde é possível fazer os piqueniques. A montagem e o transporte têm um custo adicional.