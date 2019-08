Galerias Romanas da Baixa reabrem três dias em Setembro

Enquanto não ficam disponíveis o ano inteiro, vem aí a segunda oportunidade do ano para visitar a estrutura romana localizada na Baixa de Lisboa. Inserida nas Jornadas Europeias do Património, a abertura ao público das galerias irá decorrer de 27 a 29 de Setembro.

Mas, para conseguir penetrar nos mistérios destas galerias, a que se acede por um alçapão no meio da rua da Conceição, há que ser rápido na reserva: o Museu de Lisboa confirmou que as reservas serão activadas online a 16 de Setembro, devendo nesse dia ser divulgada a página a aceder.

“Com o objectivo de alargar as possibilidades de visita e de evitar as longas filas que no passado se formavam, as inscrições são realizadas exclusivamente através de uma plataforma na Internet”, recorda o museu, “ficando a reserva confirmada após o levantamento do bilhete (no prazo de três dias) nos núcleos do Museu de Lisboa”. Estes localizam-se no núcleo museológico de Santo António, Teatro Romano ou Palácio Pimenta.

Depois de Setembro, as galerias só deverão voltar a abrir em Março. Tradicionalmente, são estas as únicas duas épocas do ano em que abrem por alguns dias. Para finais de 2020, caso se cumpra o projecto anunciado pela autarquia alfacinha, prevê-se que este Criptopórtico Romano de Lisboa passe a estar aberto o ano inteiro, incluindo um centro interpretativo.