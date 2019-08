O dia em que a águia da liberdade abriu as suas asas sobre Timor

As ruas Díli encheram-se bem cedo de enormes filas de gente. Milhares saíram à rua em todo o país para dizer “não” ao ocupante indonésio e iniciar o caminho rumo à independência. Ignoraram as ameaças, a intimidação, a violência, o terror e a morte de que foram alvo ao longo de 24 anos para, com uma enorme dignidade, dizer “sim” à liberdade.

Muitos fugiram a refugiar-se nas montanhas logo a seguir ao voto, porque sabiam que a sua vontade ia ganhar e que o inimigo se iria vingar. “A águia da liberdade abriu hoje as suas asas sobre Timor-Leste", disse Jamesheed Marker, representante pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Timor-Leste, na noite daquele dia 30 de Agosto de 1999. Uma águia que nunca mais saiu de Timor, terra de gente heróica.