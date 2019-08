Tesla ganha liderança na venda de carros eléctricos em Portugal

A Tesla assumiu a liderança na venda de carros eléctricos no mercado nacional, ultrapassando a Nissan. Nos primeiros sete meses deste ano, de acordo com os dados da associação do sector automóvel, a ACAP, a empresa norte-americana fundada por Elon Musk vendeu 1255 veículos (o que corresponde a 29% do total), contra os 1127 colocados no mercado pela Nissan.

Continuar a ler