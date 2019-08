Desemprego mantém-se nos 6,6% pelo terceiro mês seguido

O nível do desemprego em Portugal manteve-se em Junho em 6,6% da população activa, no mesmo valor que se registava em Maio e em Abril, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quinta-feira. Havia nesse mês 338,6 mil pessoas em idade activa fora do mercado de trabalho.

A estimativa de Junho foi revista em baixa face à primeira projecção, conhecida há um mês, e compara com a taxa de 6,9% de Junho de 2018. A estimativa provisória do INE para o mês de Julho, que ainda pode sofrer uma alteração quando for conhecida mais informação, aponta para uma descida do desemprego, com a taxa a baixar para 6,5%.

Se o valor se confirmar, significa um regresso à taxa que se registava em Março deste ano, antes de o desemprego subir para 6,6% e estabilizar no patamar em que agora se encontra.

Além de estimar todos os meses o valor da taxa de desemprego, o INE divulga a cada três meses uma estimativa trimestral, usando uma metodologia que não permite comparar directamente as duas realidades. Segundo a estimativa mais recente, do segundo trimestre, 6,3% da população activa estava desempregada.

Entre os valores já fixados — os que não deverão sofrer alterações, de Junho — é possível ver que havia 4,8 milhões de cidadãos (concretamente 4831,4 mil pessoas) no mercado de trabalho. A população empregada diminuiu em 6,7 mil pessoas, ao mesmo tempo em que a população desempregada recuou em 2,8 mil pessoas. A população activa era de 5,17 milhões de pessoas (baixando em 9,6 mil pessoas, ou seja, 0,2% quando se compara com o valor de Maio) e manteve-se “praticamente inalterada relativamente a três meses antes (Março de 2019) e ao mês homólogo de 2018”, refere o INE na explicação das estatísticas hoje conhecidas.

A taxa de desemprego entre as mulheres é de 6,8%, mais alta do que a que se verifica entre os homens, de 5,6%.

Na faixa etária dos 15 aos 24 anos, o nível de desemprego está nos 18,6%, representando uma redução face a Maio, mas um aumento relativamente a Abril. A projecção inicial para Julho é de uma subida até aos 19,3%. Estes são dados ajustados de sazonalidade, mas a tendência que se verifica nos valores que não têm em conta os efeitos sazonais é idêntica, com a taxa nos 17% em Junho a comparar com um valor mais alto em Maio (18,1%) mas inferior em Abril (16,3%).