Formadores sem garantia de que ficam no centro de emprego onde trabalham

Os formadores a recibos verdes que serão integrados no quadro de pessoal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) não têm garantia de que se mantêm no centro de emprego onde agora dão formação. O alerta é deixado pela Associação Portuguesa de Formadores (APF) e deve-se ao facto de cada vaga a concurso poder ter mais do que um candidato, uma fórmula diferente da que está a ser usada nos restantes organismos públicos abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP).

