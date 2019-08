A noite do “desperdício” transformou-se em festa para o V. Guimarães

Poderiam ter sido quatro, cinco, seis ou até sete golos, mas foi só um e chegou para o Vitória ser a quarta equipa portuguesa a garantir presença na fase de grupos da Liga Europa. Os minhotos bateram os romenos do FCSB, em casa, por 1-0, num jogo de muita luta e, sobretudo, de muito desperdício.

Esta partida teve cunho de Gigi Becali, presidente do FCSB, e de Ivo Vieira, treinador do Vitória. Antes do jogo, o dirigente provocou os minhotos, dizendo que cortava a cabeça se os portugueses marcassem um golo e falando de um adversário digno da segunda divisão romena. E o ambiente hostil provocado por Becali fez-se sentir. Por um lado, na agressividade dos jogadores do FCSB – muitas faltas e muita dureza –, certamente com a marca indelével do “guerrilheiro” presidente. Por outro, porque as palavras de Becali sentiram-se na forma como o Vitória entrou no jogo.

A equipa de Ivo Vieira, “adormecida” na primeira mão, em Bucareste, entrou pressionante, forte na reacção à perda da bola, enérgica e, sobretudo, sem adiar o que deveria ser feito rapidamente. E, nesta partida, também estava em jogo a honra de um clube.

O “dedo” de Ivo Vieira sentiu-se na alteração da posição de Pepê, no meio-campo, com o médio a surgir mais adiantado do que tem sido habitual. Perdeu-se a referência visual dos jogadores romenos na forma de pressionar Pepê, já que o português surgiu várias vezes perto dos centrais adversários, quase como segundo avançado, a pedir a bola entre linhas. A surpresa de Ivo Vieira teve implicações claras na qualidade de jogo do Vitória, quer pelo efeito-surpresa para os romenos, quer pela diferença que Pepê faz nestes terrenos – será para manter?

O Vitória começou a “noite de desperdício” logo no primeiro minuto. Rochinha isolou Pepê, que não finalizou bem, e a recarga de Bruno Duarte saiu “enrolada” para as mãos do guarda-redes.

Dois minutos depois, Rochinha assustou de livre directo. Os avisos estavam feitos, mas, na primeira parte, não passaram disso mesmo. Aos 26 minutos houve oportunidade flagrante para Pepê, que “encheu o pé”, como se pedia, mas “encheu demasiado”, atirando muito por cima. E voltou a fazê-lo no minuto seguinte, novamente em boa posição.

Aos 35 minutos, uma grande jogada colectiva – novamente Pepê a sair da “sua” zona e a baralhar marcações – terminou com remate torto de Rochinha. E ainda houve mais uma grande oportunidade perto do intervalo, com Bruno Duarte a cabecear à trave e Poha, na recarga, a atirar muito por cima.

Pepê aparecia em zonas inesperadas para os romenos, Davidson desequilibrava individualmente, Rochinha rompia em velocidade e o Vitória, apesar de tudo isto, desperdiçava lances em catadupa.

Uma eliminatória que poderia já estar resolvida na primeira parte acabou por ser resolvida na segunda. Como não houve finalização em jogo corrido, teve de ser de bola parada: Davidson sofreu penálti, aos 52 minutos, e o central Tapsoba bateu com confiança, fazendo o terceiro golo na temporada (em 2018/19 fez sete pelo Vitória B, na II Liga).

Depois de o Vitória desperdiçar três grandes oportunidades de “matar” o jogo, a restante partida teve pouca história, com Vitória e FCSB a mostrarem mais luta do que futebol e mais cansaço do que engenho e mais luta do que futebol.

Ainda houve tempo para mais uma bola aos ferros pelo Vitória, ao minuto 90’, e para uma boa oportunidade do FCSB, perto do apito final, mas o objectivo, ainda assim, está cumprido: presença na fase de grupos da Liga Europa e honra do clube defendida perante o sempre bélico presidente do FCSB.